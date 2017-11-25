Армения и Евросоюз договорились расширить сотрудничество в сфере транспорта

ЕРЕВАН, 25 ноя – РИА Новости. Армения и Евросоюз подписали в пятницу протокол о расширении трансъевропейских транспортных сетей и парафировали соглашение об общей авиационной зоне, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Армении.

"(Главы внешнеполитических служб Армении и ЕС Эдвард) Налбандян и (Федерика) Могерини подписали 24 ноября в Брюсселе протокол о взаимопонимании по расширению трансъевропейских транспортных сетей до Армении. Документ направлен на повышение эффективности транспортного сообщения между ЕС и странами "Восточного партнерства", установление совместных инфраструктурных приоритетов и развитие транспортных сетей", — сообщается на сайте МИД

По данным пресс-службы, в тот же день в бельгийской столице было парафировано соглашение об общей авиационной зоне между Арменией и Евросоюзом. Подписи под документом поставили замминистра иностранных дел Армении Карен Назарян и главный переговорщик генерального директората Еврокомиссии по мобильности и транспорту Клаус Гейл.

"Соглашение, наряду с другими преимуществами, предусматривает возможность присоединения Армении к общей авиационной зоне ЕС, а также внедрения лучшего европейского опыта в сфере авиации", — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу Налбандян и Могерини подписали в Брюсселе соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом.

Планировалось, что Ереван подпишет с ЕС соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли в ноябре 2013 года на саммите "Восточного партнерства". Однако за два месяца до этого Армения объявила о намерении вступить в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана и участвовать в евразийской интеграции. Армения присоединилась к Евразийскому экономическому союзу с января 2015 года. Тем не менее, Совет ЕС в октябре 2015 года уполномочил Еврокомиссию начать переговоры о новом всеобъемлющем соглашении с Арменией, которое заменит действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Соглашение было подписано в рамках саммита "Восточного партнерства" 24 ноября.