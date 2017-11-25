САНТА-КРУС (Боливия), 25 ноя — РИА Новости. Государства-участники четвертого Форума стран-экспортеров газа заявили о своем несогласии с экономическими санкциями в газовой сфере в отношении участников объединения. Об этом говорится в итоговом документе саммита, выдержки из которого распространили организаторы форума.
Кроме того, участники встречи призвали "проводить политику, направленную на производство и потребление природного газа как надежного, чистого, эффективного ресурса, который является жизненно важным в глобальной энергетической матрице". Форум, заявили его участники, должен развиваться как "платформа для планирования, координации и позиционирования" игроков глобального экономического рынка.
Стороны также условились проводить скоординированную политику, чтобы отдавать приоритет долгосрочным контрактам, вести поиск более сбалансированного распределения рисков ценообразования на рынке газа, связанного с нефтяным рынком.
Кроме того, участники поддержали предложение Экваториальной Гвинеи стать местом проведения пятого саммита ФСЭГ в 2019 году.