Рязанская область вошла в число лидеров по экспорту продукции за рубеж

РЯЗАНЬ, 24 ноя — РИА Новости. Рязанской области удалось войти в число регионов-лидеров по экспорту собственной продукции за рубеж, увеличив его рост на 14,5% за счет использования инструментов, разработанных государством для поддержки экспортной деятельности, рассказал губернатор Рязанской области Николай Любимов на V Международном экспортном форуме "Сделано в России".

Глава региона в ходе стратегической сессии "Новые точки роста российского экспорта" рассказал о том, как область решает поставленную президентом задачу по развитию экспорта. В Рязанской области в январе-сентябре 2017 года рост экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил в целом 14,5%.

"Регион вошел в число нескольких российских областей, где в пилотном режиме внедряется "Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности", — отмечалось в докладе губернатора.

По его словам, сейчас в регионе идет настройка уже созданной Российским экспортным центром, Минпромторгом РФ и Минэкономразвития системы.

"С этой целью мы открыли в феврале текущего года Центр поддержки экспорта, фактически обеспечив присутствие Российского экспортного центра в Рязанской области. Все инструменты, которые есть сегодня, мы используем", — сказал Любимов.

Более 40 рязанских предпринимателей прошли соответствующее обучение в этом центре, заявки желающих пройти его поступили еще от 163 рязанских предприятий. По словам Любимова, в регионе создана современная система поддержки экспортеров, которая включает финансовые стимулы, консультационную и информационную помощь.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов отметил, что Рязанская область является одними из флагманов по продвижению продукции на экспорт. Рязанская область находится в лидерах среди субъектов РФ по объему кровельных и теплоизоляционных материалов, кожи и кожевенных полуфабрикатов, автомобильной светотехники, минеральных изоляционных материалов, электрораспределительной аппаратуры.

"Рязанская область экспортирует огромное количество продуктов в страны СНГ, страны Западной Европы, Юго-Восточной Азии, США, то есть на развитые рынки. Форум дает возможность показать, что мы делаем, возможно, привлечь к работе на Рязанской земле другие предприятия. Мы постараемся максимально продвигать в регионе все продукты, которые разработал Российский экспортный центр", — сказал Любимов.

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