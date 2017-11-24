Новак: борьба с изменением климата не означает заката эпохи углеводородов

САНТА-КРУС (Боливия), 24 ноя — РИА Новости. Борьба с изменениями климата в мире не означает заката эпохи углеводородного топлива; Форуму стран-экспортеров газа (ФСЭГ) следует рассматривать этот тренд не как препятствие, а как новую возможность, расширяя свое присутствие в международных организациях, считает министр энергетики РФ Александр Новак.

"Сегодня мировое сообщество уверенно сделало выбор в пользу устойчивого развития и достижения климатических целей. Многие эксперты поспешно заявляют, что это означает закат эпохи углеводородного топлива. Однако я позволю себе с этим не согласиться. Данные тренды стоит рассматривать не как препятствие, а как возможность, которую мы можем реализовать. Для этого необходимо расширить присутствие ФСЭГ на таких авторитетных площадках, как G20, конференция сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата, страновых энергетических форумах и других для активной агитации в пользу природного газа", — сказал Новак, выступая на заседании глав государств и представителей правительств ФСЭГ, проходящего в рамках саммита организации в Боливии.

Встреча глав государств и правительств в рамках четвертого форума ФСЭГ началась пятницу в боливийском городе Санта-Крус. На встрече присутствуют представители 12 стран, входящих в объединение.

Четвертый саммит ФСЭГ проходит 21-24 ноября. Организация объединяет ведущих мировых экспортеров газа, которые обладают 67% мировых запасов этого топлива. Членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Статус наблюдателей имеют Ирак, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Оман и Перу.