Молочный кластер стоимостью 20 млрд рублей создадут в Тамбовской области

ТАМБОВ, 24 ноя — РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и совладелец сети магазинов "Магнит" Алексей Богачев подписали соглашение о намерениях по реализации на территории Тамбовской области проекта строительства вертикально-интегрированного кластера по производству и переработке молока с объемом инвестиций более 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Проект предполагает строительство молочных ферм по производству коровьего молока на 40 тысяч голов и строительство молокоперерабатывающего завода для производства сыра и другой молочной продукции", — сказал собеседник агентства.

По его словам, проектная мощность производства сырого молока планируется в объеме 350 тысяч тонн в год, переработки — 1 тысячи тонн в сутки.

"Это не просто многомиллиардные инвестиции, но и создание в регионе более тысячи новых рабочих мест с достойной оплатой труда", — приводит пресс-служба слова Никитина.

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