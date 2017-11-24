Голодец рассказала о недочетах в программе "Цифровая экономика"

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец заявила, что посвящённый трудовым отношениям раздел программы "Цифровая экономика" имеет массу недочетов.

После того, как заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Козырев представил перед членами Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений доклад о программе "Цифровая экономика", Голодец сообщила, что текст программы до сих пор не проходил визирование в Минтруде, при этом большой блок программы посвящён трудовым отношениям.

"Здесь формулировки к жизни никакого отношения не имеют", — сказала Голодец и процитировала фрагмент из программы, в котором утверждалось, что "не менее 60% компаний на рынке труда используют персональную траекторию развития вместо трудовых книжек". "Как вот такой документ может появиться?" — спросила Голодец.

Кто сделает роботов для сельхозпредприятий?

"Мы сегодня обсуждаем сложнейшие вещи на рынке труда, и вы объявляете всем, что мы должны быть готовы к некоторому светлому будущему, но коллеги очень справедливо говорят: "Мы хотим понимать, как это светлое будущее создается", — продолжила вице-премьер. В частности, она убеждена, что в программе должны быть ответы на вопросы, кто на промышленной основе поставит роботов для сельхозпредприятий, для вредных и опасных условий труда, где погибают люди.

"Вот какие должны быть приоритеты. А мы здесь пишем, что кто-то чему-то должен быть научен, непонятно чему", — сказала Голодец.

"У людей компетенции рождаются и формируются, только если они ведут эту работу. У нас появились совершенно нового качества строители благодаря строительству Крымского моста", — добавила она. По словам Голодец, строители нового качества появились, потому что люди столкнулись с такими техническими задачами, "это абсолютно прорывная история".

Программа для людей

Голодец подчеркнула, что "построить некоторый угол в отрыве от реальной действительности невозможно", она предложила доработать программу "Цифровая экономика", уточнив, "где у нас будут эти роботы, кто их будет формировать, куда они пойдут в первую очередь". Она отметила, что под это можно перестраивать систему образования.

"Все это не ради какого-то полета в космос, это ради людей делается, если здесь не виден выход для людей, то кому это нужно?" — задалась вопросом вице-премьер.

Заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов, комментируя критику Голодец, заверил, что Минэкономразвития подготовило план корректировки направления "Кадры для цифровой экономики" программы "Цифровая экономика". Корректировка при этом будет учитывать мнение всех заинтересованных сторон.