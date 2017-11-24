Сенатор Калашников раскритиковал бюджет России на 2018-2020 годы

Коробки с документами и материалами проекта закона О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов для отправки в Государственную Думу РФ. 29 сентября 2017

Коробки с документами и материалами проекта закона О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов для отправки в Государственную Думу РФ. 29 сентября 2017

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Принятый Госдумой федеральный бюджет на 2018-2020 годы не даст стране никакого развития, считает первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников: вливаний в экономику нет, зависимость от "нефтяной иглы" усиливается.

Госдума на заседании в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении федеральный бюджет на 2018-2020 годы. Совет Федерации планирует рассмотреть документ 29 ноября.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам, единоросс Андрей Макаров в ходе обсуждения документа в Госдуме называл его бюджетом роста и здравого смысла. Со своей стороны, заместитель руководителя думской фракции КПРФ Валентин Шурчанов говорил, что бюджет "не решает проблемы развития".

"Никакой это не бюджет роста. Я бы назвал его этаким сокрытием падения покупательной способности рубля. К сожалению, это и не бюджет развития. Хотя я не стал бы говорить, что это бюджет стагнации, потому что стагнация напрямую от бюджета не зависит", — сказал Калашников журналистам в пятницу.

Он подчеркнул, что в принятом Госдумой бюджете не заложены средства на финансирование реальных механизмов развития экономики страны. "Да в нем вообще вопрос развития экономики просто-напросто проигнорирован!" — отметил Калашников. К тому же, по его мнению, бюджет усиливает зависимость экономики РФ от сырьевой составляющей. "Мало того, что ничего не делается, чтобы слезть с "нефтяной иглы", так наоборот, в этом бюджете эта зависимость еще и увеличивается", — посетовал законодатель.

"Одним словом, повторюсь, совершенно очевидно, этот бюджет не даст России никакого развития", — заключил Калашников.