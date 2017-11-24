Россия предложила Афганистану помощь в реконструкции дороги вокруг Кабула

СОЧИ, 24 ноя — РИА Новости. Россия предлагает Афганистану помощь в реконструкции стратегических дорожных объектов и претендует на поставку грузовиков в эту страну, сообщил РИА Новости председатель российской части российско-афганской межправкомиссии, замглавы Минэнерго РФ Юрий Сентюрин.

"В транспорте мы готовы предложить и предлагаем свои услуги в области дорожного строительства: это кольцевая дорога вокруг Кабула, реконструкция очень крупного коммуникационного узла — перевала Саланг. Претендуем на поставку техники нашей, грузовиков", — сказал Сентюрин.

Кольцевая дорога вокруг Кабула и тоннель Саланг являются стратегическими дорожными объектами страны, завершение реконструкции кольцевой пришлось на начало 2000-х годов и было сделано под контролем США. Туннель через перевал Саланг был впервые построен советскими специалистами в 1958-1964 годах, но в 1997 году был взорван во время гражданской войны между Северным Альянсом и талибами и открыт вновь в 2002 году.