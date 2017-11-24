Евросоюз заявил о стремлении отказаться от ископаемого топлива в энергетике

БРЮССЕЛЬ, 24 ноя — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз стремится уйти от энергетической системы, которая основана на ископаемом топливе, говорится в материалах Еврокомиссии.

"Европа переходит от энергетической системы на основе ископаемого топлива к низкоуглеродной", — говорится в документе.

В ЕС в течение последних нескольких лет формируется Энергетический союз, призванный, в том числе, усилить кооперацию, наладить связи по переброске энергии внутри региона, расширить источники ее получения, сократить зависимость от импорта энергоносителей, в том числе, российского.

В документе отмечается, что доля возобновляемой энергии, потребляемой в Евросоюзе, растет и может достичь ранее поставленной цели в 20% в 2020 год. Стоимость такой энергии сокращается, примерами тому служат солнечная и ветровая энергия, сообщает ЕК.