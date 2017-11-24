Акции "Яндекса" обновили исторический максимум на новостях по сделке с Uber

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Акции "Яндекса" обновили исторический максимум на новостях по сделке с Uber, свидетельствуют данные торгов.

К 16.11 мск акции "Яндекса" дорожали на 3,5%. Ранее в пятницу акции компании дорожали на 4,6% — до исторического максимума 2079,5 рубля.

ФАС в пятницу одобрила сделку по слиянию "Яндекс.Такси" и Uber с выдачей предписания. В итоге компании закроют сделку в январе 2018 года, после новогодних праздников.

В середине июля "Яндекс" и Uber договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы заказа такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. После закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам.