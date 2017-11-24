Крым получит около четырех миллиардов рублей на образовательные программы

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости. Правительство Российской Федерации выделит Крыму более 4 миллиардов рублей на реализацию программ в сфере образования, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В частности, 800 миллионов рублей пойдут на установку стеклопакетов в школах, еще 200 миллионов рублей выделяют на ремонт кровель, также 2,5 миллиарда рублей утверждено на выделение дополнительных пяти тысяч мест для обучения в детских садах", — написал Аксенов на своей странице в Фейсбук.

По его словам, согласован вопрос об освобождении от платы за детский сад жителей сельской местности. "На эти мероприятия выделяет 521 миллион рублей", — подчеркнул Аксенов.

Глава республики отметил, что в кратчайшие сроки должны быть разработаны нормативные акты, которые позволят заложить данные средства в республиканский бюджет.

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