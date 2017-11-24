Совет Федерации рассмотрит трехлетний бюджет 29 ноября

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Совет Федерации планирует рассмотреть федеральный бюджет на 2018-2020 годы на заседании 29 ноября, сообщила РИА Новости в пятницу замглавы бюджетного комитета СФ Елена Перминова.

Документ представят сенаторам глава Минфина РФ Антон Силуанов и председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.

Ранее основной финансовый документ страны поддержала Госдума.

Доходы бюджета в 2018 году составят 15,258 триллиона рублей, расходы — 16,529 триллиона рублей, дефицит бюджета составит 1,3% ВВП. Доходы в 2019 году запланированы в сумме 15,555 триллиона рублей, расходы — 16,374 триллиона рублей, дефицит — 0,8% ВВП. В 2020 году доходы заложены на уровне 16,285 триллиона рублей, расходы — 17,155 триллиона рублей, дефицит — 0,8% ВВП.

Также планируется рассмотреть бюджеты соцфондов.