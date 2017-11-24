Эксперт допустил, что уход Окулова связан с ситуацией с "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Крах авиакомпании "ВИМ-Авиа" мог стать поводом к освобождению от должности замминистра транспорта РФ Валерия Окулова, считает гендиректор отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

"Как некий формальный повод – вполне возможно, что использовали и это. В общем-то, если вспомнить ту информационную волну, которая была поднята вокруг ситуации с "ВИМ-Авиа", и если вспомнить, что неполное служебное соответствие было объявлено руководителю Валерия Михайловича (главе Минтранса Максиму Соколову — ред.), в общем–то, вполне уместно увязывать эти события", — сказал РИА Новости Пантелеев.

Ранее в пятницу стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Окулова от должности замминистра транспорта в связи с переходом на другую работу. Как сообщил РИА Новости источник, близкий к Минтрансу, Окулов перейдет на работу в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

Ничего удивительного в переходе Окулова в ОАК нет, говорит Пантелеев. "Мы видим, что в ОАК есть практика, когда высокопоставленный руководитель возглавляет различные направления. В частности, экс-главком Военно-воздушных сил господин Михайлов курировал госавиацию. Поэтому вполне очевидно — в ОАК в целом есть направление по связям с госорганами, которое у них могло быть усилено специалистом, у которого есть многолетний опыт работы в Минтрансе", — отметил эксперт.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" в октябре текущего года прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, а сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен.