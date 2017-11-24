Эксперт допустил, что уход Окулова связан с ситуацией с "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Крах авиакомпании "ВИМ-Авиа" мог стать поводом к освобождению от должности замминистра транспорта РФ Валерия Окулова, считает гендиректор отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.
"Как некий формальный повод – вполне возможно, что использовали и это. В общем-то, если вспомнить ту информационную волну, которая была поднята вокруг ситуации с "ВИМ-Авиа", и если вспомнить, что неполное служебное соответствие было объявлено руководителю Валерия Михайловича (главе Минтранса Максиму Соколову — ред.), в общем–то, вполне уместно увязывать эти события", — сказал РИА Новости Пантелеев.
Ранее в пятницу стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Окулова от должности замминистра транспорта в связи с переходом на другую работу. Как сообщил РИА Новости источник, близкий к Минтрансу, Окулов перейдет на работу в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).
Авиакомпания "ВИМ-Авиа" в октябре текущего года прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, а сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен.