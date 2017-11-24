Рогозин изучит предложения Венесуэлы о создании транспортного хаба

СОЧИ, 24 ноя — РИА Новости. Россия проанализирует предложение Венесуэлы о создании транспортного хаба, заявил на заседании межправкомиссии РФ и Венесуэлы вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Заседание межправительственной комиссии России и Венесуэлы проходит в пятницу в Сочи. Российскую делегацию на мероприятии представляет вице-премьер Рогозин, венесуэльскую — вице-президент по финансовым и экономическим вопросам, министр сельского хозяйства Вильмар Кастро Сотельдо.
Россия и Венесуэла последовательно развивают взаимовыгодное сотрудничество в области энергетики, промышленности, торговли, транспорта, сельского хозяйства, жилищного строительства, образования и науки, культуры, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также в военно-технической сфере и финансах.