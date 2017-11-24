Рогозин изучит предложения Венесуэлы о создании транспортного хаба

Вице-президент Венесуэлы по экономике Уильмар Альфредо Кастро Сотельдо и зампред правительства РФ Дмитрий Рогозин перед заседанием Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня. 24 ноября 2017

Вице-президент Венесуэлы по экономике Уильмар Альфредо Кастро Сотельдо и зампред правительства РФ Дмитрий Рогозин перед заседанием Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня. 24 ноября 2017

СОЧИ, 24 ноя — РИА Новости. Россия проанализирует предложение Венесуэлы о создании транспортного хаба, заявил на заседании межправкомиссии РФ и Венесуэлы вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Мы сегодня говорили о том, что в области поставок нужно думать о комплексном подходе, возможном создании транспортного хаба с учетом уникального географического расположения Каракаса и Венесуэлы. Мы внимательно проанализируем ваше предложение, действительно, мне кажется, оно очень интересное", — сказал Рогозин.

Заседание межправительственной комиссии России и Венесуэлы проходит в пятницу в Сочи. Российскую делегацию на мероприятии представляет вице-премьер Рогозин, венесуэльскую — вице-президент по финансовым и экономическим вопросам, министр сельского хозяйства Вильмар Кастро Сотельдо.

Россия и Венесуэла последовательно развивают взаимовыгодное сотрудничество в области энергетики, промышленности, торговли, транспорта, сельского хозяйства, жилищного строительства, образования и науки, культуры, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также в военно-технической сфере и финансах.