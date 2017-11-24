СМИ рассказали о продлении сделки России и ОПЕК по сокращению добычи

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Россия и ОПЕК договорились о продлении сделки ОПЕК+ до конца 2018 года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"ОПЕК и Россия договорились о продлении сделки по сокращению добычи нефти до конца 2018 года, сказали источники, участвующие в обсуждениях. Стороны продолжают обсуждать важные детали сделки", — говорится в сообщении.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Вопрос о дальнейшем продлении сделки планируется обсудить 30 ноября в Вене на заседании всех 24 стран-участниц соглашения.