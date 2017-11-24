Глава "Почты России" рассказал о возможностях предприятия

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. "Почта России" могла бы доставлять в год до 70 миллионов почтовых отправлений из России за рубеж вместо 3 миллионов, прогнозируемых в 2017 году, заявил глава предприятия Николай Подгузов.

По его словам, за последние пять лет объем международных почтовых отправлений вырос в РФ в пять раз, до 300 миллионов отправлений. "Конечно, это в основном отправления из-за границы в Россию. Если говорить об экспортных отправлениях из России, то в 2017 году их будет всего 3 миллиона", — сказал Подгузов, выступая на международном экспортном форуме "Сделано в России".

Он отметил, что почтовый канал мог бы активно использоваться малым и средним бизнесом. "Наш текущий потенциал с точки зрения использования этого канала — это 70 миллионов почтовых отправлений. То есть, в несколько раз больше текущего уровня", — заявил глава "Почты России".

Для увеличения объёма экспорта "Почта", по его словам, могла бы размещать на своем маркетплейсе информацию о товарах потенциальных экспортеров. Также Подгузов предложил помощь в размещении подобной информации на сайтах почт всех 190 стран, которые входят во Всемирный почтовый союз.

Кроме того, с точки зрения логистики, предприятие предлагает услуги курьеров и своих логистических центров. "Тарифы могут быть существенно адаптированы", — подчеркнул глава "Почты России".