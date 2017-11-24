Забайкалью выделили более 800 тысяч рублей на покрытие расходов от пожаров

КРАСНОЯРСК, 24 ноя — РИА Новости. Правительство РФ направило в Забайкалье более 800 тысяч рублей на частичное покрытие расходов, возникших из-за природных пожаров весной 2015 года, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае в апреле 2015 года во время пожаров сгорело более 200 жилых домов в 18 населенных пунктах, были жертвы и пострадавшие.

"Выделить правительству Забайкальского края… для частичного покрытие расходов на финансовое обеспечение мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в результате природных пожаров, произошедших 13 апреля 2015 года на территории Забайкальского края, бюджетные ассигнования в размере 810 тысяч рублей", — говорится в документе.