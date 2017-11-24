На Севморзаводе заложили первый за десятки лет тяжелый плавкран

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости, Максим Грознов. Плавкран грузоподъемностью 400 тонн заложен на севастопольском филиале центра судоремонта "Звездочка" — Севморзаводе, входящем в структуры ОСК, плавкран получил номер заказа 001 и официальное название "ПК-400 "Севастополь", передает корреспондент РИА Новости.

Торжественная церемония закладки нового плавучего крана состоялась на наклонном стапеле завода в Южной бухте Севастополя. В ней прияли участие заводчане, ветераны предприятия, представители правительства города, руководство завода и ОСК. Тяжелый плавкран получил номер заказа 001 и производится впервые за десятилетия, сказал на церемонии директор завода Игорь Дрей.

"За всю историю завод построил более 70 плавкранов, в том числе и на экспорт. Они до сих пор работают. Один из них работает на флагмане нашей корпорации — Севмаше (Северодвинск). Проектировал корабль ЦКБ "Коралл". Это первый плавкран, который закладывается на Севморзаводе за долгие годы", — сказал журналистам первый вице-президент ОСК Леонид Стругов.

По словам замглавы ОСК, плавкран будет сдан в эксплуатацию в 2019 году. Струков отметил, что таким образом на одной из старейших российских верфей Севморзаводе возродили традицию отечественного плавкраностроения, которые получали собственные имена. Целые серии таких плавкранов имели собственные названия — "Черноморец", "Богатырь", "Севастополец", "Слава Севастополя".

Имя "Севастополь" в разные годы прежде носили преимущественно военные корабли: двухмачтовая парусная шхуна, броненосный батарейный фрегат, эскадренный броненосец, линкор, сторожевой корабль. По мнению корабелов Севморзавода, решение присвоить имя "Севастополь" гражданскому судну станет очередным красноречивым свидетельством того, что легендарный южный форпост России — не только город-герой, но и город-труженик, как поется в его известном гимне. На предприятии также рассчитывают, что новый плавкран станет головным в серии подобных.

Севастопольский морской завод был основан в 1783 году и назывался Лазаревским Адмиралтейством. Во времена СССР он входил в число мировых лидеров по строительству плавучих кранов. С 2010 года до его национализации в феврале 2015 года завод принадлежал концерну Петра Порошенко. В конце 2015 года был подписан договор аренды филиалом АО "ЦС "Звездочка" в Севастополе основных производственных мощностей ГУП "Севастопольский морской завод" сроком на 49 лет. Кроме того, утверждена "дорожная карта" интеграции Севморзавода в ОСК.

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