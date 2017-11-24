В Ульяновской области выделят 300 млн рублей на газификацию в 2018 году

УЛЬЯНОВСК, 24 ноя — РИА Новости. Власти Ульяновской области выделят из бюджета региона 300 миллионов рублей на газификацию населенных пунктов области, сообщил губернатор региона Сергей Морозов в своем выступлении перед парламентариями областного заксобрания.

"Объем областных средств на газификацию мы увеличиваем третий год подряд. В 2018 году мы намерены довести финансирование до 300 миллионов рублей. В тоже время мы понимаем, что эти задачи нельзя решить только за счет областных денег. Именно здесь важны и привлечение средств "Газпрома", и механизмы государственно-частного партнерства. Объём софинансирования со стороны "Газпрома" за 2018-2020 годы составит 2,1 миллиарда рублей", — сказал Морозов.

По его словам, с учетом ежегодного областного софинансирования в регионе будет газифицировано 166 населённых пунктов.

По информации министерства промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области, в 2018 году сотрудничество с ПАО "Газпром" по плану-графику синхронизации будет продолжено. Так, программой развития газоснабжения и газификации до 2020 года запланировано построить межпоселковые газопроводы, предназначенные для обеспечения услугой 115 населенных пунктов в Базарносызганском, Барышском, Карсунском, Майнском, Николаевском, Радищевском, Старомайнском, Тереньгульском, Инзенском, Сурском районах.

Помимо этого, на средства областного бюджета в 2018 году предполагается выполнить строительство внутрипоселковых газовых сетей в десяти населенных пунктах и провести проектно-изыскательские работы в 29 территориях области. В региональной казне на эти цели предусмотрено почти 140 миллионов рублей.

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