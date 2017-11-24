Инженеры "Швабе" разработали новый энергосберегающий уличный светильник

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Инженеры Уральского оптико-механического завода (УОМЗ, входит в состав холдинга "Швабе") разработали светодиодный уличный светильник, который на треть снизит потребление электроэнергии, сообщает пресс-служба холдинга.

"Прибор является новейшей разработкой в линейке светодиодных светильников УОМЗ. По сравнению с традиционными лампами накаливания современная техника на основе smd-диодов значительно более энергоэффективна: их срок службы превышает десять лет, а их улучшенные свойства позволят российским городам сэкономить до 30% электроэнергии. Новое изделие будет использоваться как для замены устаревших светильников, так и для оснащения новых светоточек", — сказал генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.

Пресс-служба отмечает, что светильник выйдет на отечественный рынок в следующем году. Планируется, что в перспективе светильники появятся в системах освещения на улицах Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Преимущественно они будут применяться на домовых и придомовых территориях.