Регионы с госдолгом ниже 35% смогут смогут делать дополнительные займы

МОСКВА. 24 ноя – РИА Новости. Регионы РФ, государственный долг которых на 1 ноября составляет менее 35% консолидированного бюджета, смогут делать дополнительные заимствования на выполнение социальных обязательств уже в 2017 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

В пятницу проходит всероссийское селекторное совещание у вице-премьера Козака по вопросу выполнения требований бюджетной дисциплины в рамках исполнения бюджетов регионов в 2017 году.

"Мы, проанализировав состояние исполнения консолидированного бюджета субъектов РФ, сделали коррективы условия реструктуризации бюджетных кредитов на 2018 год по сравнению с теми, что обсуждались на правительственной комиссии 3 ноября, которые окажут влияние на исполнение бюджетов 2017 года", — сказал Козак на совещании.

Он пояснил, что в соответствии с решением правительственной комиссии российским регионам, у которых объем госдолга по состоянию на 1 ноября составляет менее 35 %, будет предоставлена возможность произвести дополнительные заимствования исключительно в целях выполнения социальных обязательств, увеличив размер этого долга до 35%.

"Это можно будет сделать и в 2017 году, естественно, при соблюдении бюджетного законодательства, при соблюдении предельного объема бюджета субъекта РФ до 10%", — отметил вице-премьер.

Он добавил, что регионам, у которых по состоянию на 1 ноября наблюдается снижение доходов регионального бюджетов, также можно будет увеличить объем госдолга исключительно для выполнения социальных обязательств и на большую сумму в пределах выпадающих доходов.