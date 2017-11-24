В Адыгее фермеры получили гранты почти на 380 миллионов рублей за пять лет

МАЙКОП, 24 ноя — РИА Новости. Власти Адыгеи с начала действия федеральных программ поддержки начинающих фермеров и фермерских хозяйств направили грантовую поддержку предпринимателям на общую сумму в 379,9 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе органов исполнительной власти региона.

Республика участвует в программах с 2012 года. За это время предоставлены гранты 153 начинающим крестьянским хозяйствам и 36 фермерским хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм.

"Результатом этой помощи стало увеличение производственной базы фермеров, объемов произведенной продукции, рост числа рабочих мест", — сказано в сообщении пресс-службы.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил региональному министерству сельского хозяйства и муниципальным органам власти активнее помогать селянам создавать и развивать крестьянские хозяйства, показывая возможности финансового стимулирования. Кроме того, глава региона потребовал усилить контроль за эффективностью использования выделяемых грантов и повышению зарплат работающих в сельском хозяйстве.

"Создание и развитие малых форм хозяйствования на селе позволит повысить доходы, а значит и уровень жизни людей в сельской местности. Поэтому наша задача — создать людям условия для занятия растениеводством и животноводством, которые помогут людям содержать личные подсобные хозяйства. Они должны стать точкой роста в развитии сельских территорий", — цитируют пресс-служба слова Кумпилова.

По ее данным, активнее всего на сегодняшний день эта работа ведется в Майкопском, Красногвардейском, Кошехабльском и Шовгеновском районах.

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