МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Гендиректор группы "ЮТэйр" (в группу входит оператор "ЮТэйр — Вертолетные услуги") Андрей Мартиросов призвал холдинг "Вертолеты России" демонополизировать рынок ремонта и обслуживания вертолетов в РФ.

"Все успешные производители демонополизируют все, что только можно, кроме производства вертолета. Это и обучение, и техобслуживание, все дополнительное оборудование, все, что только можно отдать в рыночное поле", — отметил он на Вертолетном форуме. Таким образом, по его мнению, производитель может снизить себестоимость и повысить привлекательность своего продукта, стимулируя продажи.

"Но почему-то наш производитель перешел к опасной формуле, как они сейчас говорят: к торговле жизненным циклом. Это мы покупаем жизненный цикл — а вам не надо торговать жизненным циклом, иначе вы угробите вертолет", — продолжил Мартиросов.

"С этим необходимо решительным образом бороться, а тенденции крайне тревожные: наш производитель вместо того, чтобы демонополизировать сервисы, пытается их монополизировать, сейчас вступил во владение ремонтными заводами, создает монопольные структуры, которые увеличивают цены. Из-за этого наш производитель тратит гигантские силы и ресурсы на обслуживание, в том числе управленческое, сервисов с низкой маржинальностью — естественно, у него внимания не хватит на свой основной бизнес — производство вертолетов", — отметил он.

По мнению Мартиросова, производителю нужно не заниматься созданием сервисной сети, а "самому заняться удешевлением продукта".

При этом объем вертолетных услуг в России падает, отметил он. "У нефтяников объем работ увеличился, месторождения все больше отдаляются от инфраструктуры, а летаем мы все меньше и меньше" — сказал Мартиросов. По его словам, главные причины этого — экономические. "За пять лет стоимость нового вертолета выросла на 50%, стоимость ремонта двигателя ТВ3-117 выросла в два раза, цена летного часа на Ми-8 для заказчиков увеличилась на 28%. Это говорит о том, что рынок не проявляет эластичности, мы не можем транслировать рынку все увеличение нашей себестоимости", — подытожил он.