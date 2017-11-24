Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Таро Коно на пресс-конференции после встречи. 24 ноября 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Таро Коно на пресс-конференции после встречи. 24 ноября 2017

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Россия и Япония заинтересованы в наращивании торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы выразили обоюдную заинтересованность наращивать торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, объемы которых в последнее время снизились. Конкретные меры по исправлению этой ситуации будут подробно обсуждаться сегодня же на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которую вместе с господином Коно с нашей стороны возглавляет первый вице-премьер Игорь Шувалов", — заявил он на пресс-конференции с главой МИД Японии Таро Коно.

Лавров также выразил надежду, что этой цели будут способствовать 14-я встреча российско-японского и японо-российского комитетов по экономическому сотрудничеству в конце ноября и "День японского инвестора" в декабре.