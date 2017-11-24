Абэ примет участие в ПМЭФ-2018

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ примет участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы рассчитываем, что все эти мероприятия позволят обеспечить солидное наполнение очередного визита премьер-министра Синдзо Абэ в Российскую Федерацию, который он осуществит в соответствии с приглашением президента России, в том числе для участия в Петербургском международном экономическом форуме следующего года", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно.

"Для обеспечения должной подготовки визита премьер-министра Японии мы договорились продолжить встречи по линии министров иностранных дел", — добавил глава российского МИД.

ПМЭФ-2018 состоится 24-26 мая.