Крымская рыбная продукция выходит на международный рынок

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Десять севастопольских организаций рыбохозяйственного комплекса Крыма смогут продавать свою продукцию в Белоруссии, Турции и Казахстане, сообщается на сайте Росрыболовства.

"Десять севастопольских организаций рыбохозяйственного комплекса Крыма внесены в реестр предприятий Таможенного союза и третьих стран. Это дает им право продавать выловленные рыбу и морепродукты, а также изготовленную из них продукцию как в России, так и в республике Беларусь, Турции и Казахстане", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для включения в реестр предприятиям необходимо было провести ремонт и переоборудование рыбодобывающих судов либо рыбоперерабатывающего оборудования.

"Это дает им право торговать рыбой и морепродуктами не только на территории Российской Федерации, но и Таможенного союза, и третьих стран. В основном это рыбодобывающие предприятия, которые хотят расширить территорию своей деятельности", – отметили в отделе организации лабораторно-диагностической деятельности и ветеринарно-санитарной экспертизы Севастополя.

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