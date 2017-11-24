Крымская рыбная продукция выходит на международный рынок

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Десять севастопольских организаций рыбохозяйственного комплекса Крыма смогут продавать свою продукцию в Белоруссии, Турции и Казахстане, сообщается на сайте Росрыболовства.
Отмечается, что для включения в реестр предприятиям необходимо было провести ремонт и переоборудование рыбодобывающих судов либо рыбоперерабатывающего оборудования.
"Это дает им право торговать рыбой и морепродуктами не только на территории Российской Федерации, но и Таможенного союза, и третьих стран. В основном это рыбодобывающие предприятия, которые хотят расширить территорию своей деятельности", – отметили в отделе организации лабораторно-диагностической деятельности и ветеринарно-санитарной экспертизы Севастополя.
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