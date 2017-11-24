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Экономика

В Госдуме назвали сферы распределения допдоходовдо 2020 года

12:2824.11.2017
(обновлено: 12:33 24.11.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фотоЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Госдума рекомендовала правительству РФ в ходе исполнения федерального бюджета на 2018-2020 годы в случае появления дополнительных доходов рассмотреть возможность выделения средств по ряду направлений, в основном, в регионах.

Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Госдума приняла закон о бюджете на 2018-2020 годы
В частности, предлагается предусмотреть средства на софинансирование строительства и реконструкции социальных объектов Дальнего Востока за счет средств АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона", в том числе в Камчатском, Приморском и Хабаровском краях. Одновременно депутаты считают необходимым при появлении такой возможности увеличить "иные" межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности субъектов РФ в случае поступления дополнительных доходов, учитываемых при формировании Федерального дорожного фонда.

Предлагается также увеличить субсидии субъектам РФ на финансовое обеспечение реализации мероприятий программы содействия созданию в регионах новых мест в общеобразовательных организациях. Такие субсидий смогут получить регионы, в которых строительство общеобразовательных организаций не было завершено в 2017 году.

Экономическое процветание
© Fotolia / freshidea
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Из резервного фонда правительства предлагается выделить бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения решения по организации и проведению XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове в 2019 году, в том числе на реконструкцию стадиона "Машиностроитель" в городе. Бюджетные средства предлагается предусмотреть и для международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы".

В случае получения дополнительных ненефтегазовых доходов кабмину предложено рассмотреть возможность выделения дополнительных ассигнований на поддержку сельского хозяйства, субсидии на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях, поддержку Российской академии наук. Депутаты также предложили правительству рассмотреть вопрос о передаче из муниципальной в федеральную собственность Государственного литературно-мемориального и природного музея-заповедника А.С. Пушкина "Болдино".

Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ . 24 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Госдума приняла бюджет, в котором предусмотрен рост зарплат военных
Одновременно министерству культуры РФ рекомендовано рассмотреть вопрос о государственной поддержке Театра мимики и жеста. Госдума также поручила комитету по контролю и регламенту совместно со Счетной палатой РФ провести анализ хода реализации решений правительства об утверждении планов социально-экономического развития субъектов РФ, принятых кабмином начиная с 1 января 2015 года.

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