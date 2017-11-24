Счетная палата проконтролирует расходы ПФР на объекты соцобслуживания

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Госдума поручила Счетной палате РФ в 2018 году осуществить контроль за расходованием средств Пенсионного фонда России (ПФР), выделенных на социальные программы регионов и связанных со строительством и реконструкцией объектов организаций социального обслуживания населения.

Мероприятие должно осуществляться в рамках оперативного анализа и контроля за исполнением бюджета ПФР.

Ранее в пятницу нижняя палата парламента приняла закон о бюджете ПФР на 2018-2020 годы. По нему, в частности, доходы фонда на 2018 год определены в сумме 8,333 триллиона рублей, расходы — 8,439 триллиона.

При этом в 2018 году ПФР продолжит выделять регионам субсидии на реализацию социальных программ в части строительства, реконструкции и ремонта социальных учреждений для граждан старшего поколения и инвалидов, развития их материально-технической базы, а также на обучение пенсионеров компьютерной грамотности.

На эти цели в проекте бюджета фонда предусмотрен 1 миллиард рублей, но такие субсидии выделяются фондом на условиях софинансирования расходов на реализацию социальных программ субъектами РФ.