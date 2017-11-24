Россельхознадзор ограничил ввоз животных и птиц из Малайзии

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Россельхознадзор с 24 ноября ввел временные ограничения на ввоз в РФ из Малайзии живых животных и птиц, а также на их транзит по РФ, соответствующие указания опубликованы на сайте ведомства.

"Согласно анализу официальной информации об эпизоотической обстановке на территории Малайзии, размещенной в системе WAHID МЭБ (2016-2017 годы), эта страна неблагополучна по болезни Ньюкасла, ящуру, инфекционному бронхиту птиц, болезни Гамборо, гриппу птиц, туберкулезу, бруцеллезу, вирусной диарее, инфекционному ринотрахеиту, бешенству, тейлериозу. В связи с этим с 24 ноября 2017 года вводятся временные ограничения на ввоз в Россию со всей территории Малайзии", — говорится в сообщении.

Так, под ограничения попадают животные и птицы, за исключением животных и птиц компаньонов, перевозимых владельцами в не коммерческих целях, а также генетический материал.