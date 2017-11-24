В Екатеринбурге открылся российско-чешский деловой форум

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Российско-чешский деловой форум открылся в пятницу в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.

В церемонии открытия принял участие президент Чехии Милош Земан. Он поблагодарил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева за то, что в регионе поддерживается память о чешских легионерах времен Гражданской войны и за то, что в Уральском федеральном университете 50 студентов изучают чешский язык.

На открытии форума российской и чешской сторонами был подписан ряд соглашений, в частности, о сотрудничестве по локализации в Свердловской области производства модульных котельных "Термона" и о взаимодействии при глубокой модернизации трамвайных вагонов "Татра" в Нижнем Новгороде.

Кроме того, подписаны меморандумы о сотрудничестве между центром развития туризма в Свердловской области и южно-чешским управлением по туризму, а также между Уральским федеральным университетом и южно-чешским университетом.