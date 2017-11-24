Россия восьмой месяц подряд становится крупнейшим поставщиком нефти в Китай

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Россия в октябре восьмой месяц подряд заняла первое место по объему поставок нефти в Китай, экспортировав в эту страну 4,65 миллиона тонн "черного золота", передает агентство Блумберг со ссылкой на данные Главного таможенного бюро республики.

Китайский импорт нефти из России в октябре снизился на 1,9% в годовом выражении. При этом в сентябре было импортировано 6,35 миллиона тонн.

Саудовская Аравия поставила в октябре в Китай 4,61 миллиона тонн нефти (рост на 16% в годовом выражении). В сентябре поставки составляли 4,28 миллиона тонн.

Ангола экспортировала в Китай 3,57 миллиона тонн нефти, показатель увеличился в годовом выражении на 45%. Месяцем ранее объем импорта этого сырья из Анголы в Китай составил 4,68 миллиона тонн.

Импорт из Ирака в Китай снизился на 29% в годовом выражении, до 2,65 миллиона тонн. В сентябре показатель составлял 3,43 миллиона тонн.

Импорт нефти в Китай из Ирана сократился на 11% в годовом выражении, до 2,91 миллиона тонн. Месяцем ранее индикатор находился на отметке 3,22 миллиона тонн.