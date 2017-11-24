Куйвашев надеется, что Чехия поддержит Екатеринбург в проведении ЭКСПО-2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Свердловская область рассчитывает, что Чехия поддержит заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025, заявил глава региона Евгений Куйвашев.

В пятницу в столице Среднего Урала проходит Российско-чешский деловой форум, в котором принимает участие президент Чехии Милош Земан.

"Хочу поблагодарить вас за очень понятный для всех нас жест. Надеемся на поддержку нашей заявки на проведение ЭКСПО чешской стороной", — сказал Куйвашев на открытии российско-чешского делового форума в Екатеринбурге.

Планируется, что на форуме в Екатеринбурге в присутствии Земана и Куйвашева будут подписаны документы в сфере экономического и гуманитарного сотрудничества.

Россия в мае подала заявку на проведение World Expo 2025 в Екатеринбурге. Мероприятие пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Помимо Екатеринбурга, на проведение ЭКСПО-2025 претендуют Осака (Япония), Париж (Франция) и Баку (Азербайджан). Решение о месте проведения выставки будет принято на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок в ноябре 2018 года.