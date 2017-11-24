Во Владивостоке открыли центр поддержки корейских инвесторов

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. Центр поддержки корейских инвесторов в пятницу открылся во Владивостоке, сообщает Минвостокразвития РФ.

Договоренность о создании Центра поддержки корейских инвесторов во Владивостоке была достигнута в ходе ВЭФ-2017.

"В сентябре этого года на полях третьего Восточного экономического форума президент Республики Корея Мун Чжэ Ин предложил России "навести девять мостов сотрудничества", включающих транспорт, энергетику и сельское хозяйство. Но любая такая стратегическая программа подразумевает конкретное наполнение, и сегодняшнее открытие Центра поддержки корейских инвесторов во Владивостоке, на мой взгляд, как раз является первым шагом такого сотрудничества. Мы рады, что нашим партнером стала такая уважаемая организация, как КОТРА (Корейского агентства по развитию торговли – ред.), — заявил генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Леонид Петухов во время церемонии открытия.

Он также добавил, что до конца года планируется открыть "горячую линию" для инвесторов.

Как сообщил президент КОТРА Ким Чжэ Хон, Центр поддержки корейских инвесторов будет тесно сотрудничать с организациями экономической сферы и оказывать поддержку корейским компаниям, работающим в РФ.

В первой половине 2018 года планируется провести второй "День корейского инвестора". Первое такое мероприятие состоялось 28 июня этого года в Хабаровске.