КФУ и PetroChina совместно работают над подземной переработкой нефти

КАЗАНЬ, 24 ноя — РИА Новости. Инновационное подразделение Казанского федерального университета САЕ "ЭкоНефть" подписало соглашение с крупнейшей нефтегазовой компанией Китая PetroChina о совместной реализации проекта по подземной переработке нефти, сообщает пресс-служба университета.

"В настоящее время мы уже ведем совместно с Синьцзянской нефтяной компанией (подразделение PetroChina) и Юго-западным нефтяным университетом (SWPU) шесть проектов по изучению окисления легких и тяжелых нефтей на Карамайском месторождении Китая. В дополнение к ним в ходе последней встречи с нашими партнерами было принято соглашение о реализации проекта в области использования катализаторов для подземного облагораживания нефти", — цитирует пресс-служба слова руководителя САЕ "ЭкоНефть" Михаила Варфоломеева.

По его словам, в рамках реализации проекта запланировано несколько этапов, включая разработку новых катализаторов, их апробацию, моделирование действия катализаторов с помощью уникального оборудования КФУ (труб горения). Заключительным этапом должно стать промысловое применение катализаторов на Карамайском месторождении.

Предполагается, что все четыре этапа реализации проекта будут завершены уже к концу следующего года. Параллельно стороны планируют запустить совместный проект по мониторингу фронта горения. PetroChina готовится к масштабному испытанию внутрипластового горения на Карамайском месторождении, ключевым при этом является вопрос мониторинга всего процесса.

Кроме того, как отмечается, разработками ученых САЕ "ЭкоНефть" в области облагораживания нефти под землей заинтересовалась и Северо-западная нефтяная компания (подразделение Sinopec). По информации Варфоломеева, Северо-западную нефтяную компанию интересуют поиск новых залежей углеводородов и подземное облагораживание нефти на месторождении Тахо – одном из крупнейших месторождений, принадлежащих Sinopec. Учёные КФУ представили свои разработки по измерению магнитных полей с последующей интерпретацией полученных данных, а также технологии по облагораживанию нефти внутри пласта и на земле. "Наши проекты их заинтересовали, в ближайшее время мы планируем более детально обсудить возможность их применения", — сказал он.

Руководство САЕ "ЭкоНефть" также обсудило с представителями компании по защите интеллектуальной собственности вопросы патентования своих разработок не только в России, но и за рубежом.

САЕ "ЭкоНефть" — это стратегическая академическая единица, инновационное подразделение Казанского федерального университета, объединяющее под решение задач ученых семи институтов КФУ, в том числе геологии, физики, экологии, химического и других. САЕ была создана в марте 2016 года. Сфера деятельности — поиск и разработка новых технологий поиска, добычи и переработки нефти и газа, в том числе сланцевой нефти, битумов, высоковязкой нефти, исследование альтернативных источников энергии и т.д. Сотрудничает с рядом международных компаний, в том числе Ecopetrol (Колумбия), Cupet (Куба), Baker Huges (США), Occidental Petroleum Corporation (CША), Haldor Topsoe (Дания) и другими, а также с российскими — Лукойл, Зарубежнефть, Газпром, Роснефть, Татнефть.

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