В Крыму призвали активнее использовать ж/д логистику вместо автомобильной

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин выступил с предложением пересмотреть принцип логистики доставки товаров из материковой части России.

По его словам, на сегодня основная часть грузоперевозок приходится на автомобильный транспорт.

"Все грузы, в основном, везутся в Крым машинами. Это самый простой вид доставки, но не самый дешевый. В рамках железнодорожных и контейнерных перевозок у нас недобор погрузок, а в рамках автомобильных – пресыщение. Естественно, не хватает транспорта, отсюда высокие цены на перевозку, что сказывается на конечной стоимости товаров и продукции", — сказал РИА Новости Цуркин.

В связи с этим, глава ассоциации предлагает, сообща с властью и всеми участниками перевозок, расширить возможности для использования других альтернатив доставки грузов на полуостров.

"Если мы часть автомобильного потока переложим на железнодорожную или на контейнерную логистику, то это, естественно, приведет к снижению цен и установлению оптимальной стоимости доставки грузов, что сразу отразится на товарах на полках магазинов", — подчеркнул Цуркин.

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