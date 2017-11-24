На Камчатке приняли бюджет с дефицитом в 16 миллионов рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноя — РИА Новости. Бюджет Камчатского края на 2018 год принят депутатами законодательского собрания региона с дефицитом 16 миллионов рублей, сообщает в пятницу пресс-служба краевого парламента.

Доходы краевого бюджета на следующий год прогнозируются в размере 63 миллиарда 677 миллионов рублей, расходы — 63 миллиарда 693 миллиона рублей.

"Мы впервые стартуем с запланированных подтвержденных доходов в почти 64 миллиарда. Это колоссальная сумма. Как вы помните, последние годы мы принимали бюджет в объемах 58,59 миллиарда, а затем в течение года… добивались дополнительных средств", – приводит пресс-служба слова спикера краевого парламента Валерия Раенко.

В правительстве региона отмечают, что вместе с объемом дотаций значительно вырос и объем собственных доходов в бюджете края. По темпам роста этих показателей Камчатка является одним из лидирующих регионов в стране.

"В бюджете 2018 года объем собственных доходов планируется в размере почти 22 миллиарда рублей, это почти на четыре миллиарда рублей больше, чем еще несколько лет назад. То есть рост виден, и в этом направлении работы определенно есть хорошие перспективы", — сказал по итогам сессии губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Он подчеркнул, что в бюджет 2018 года является социально ориентированным. В общем объеме расходов краевой казны на эти цели приходится более 30 миллиардов рублей.

"Примерно 60% бюджета – это социальная сфера и жилищно-коммунальное хозяйство. В следующем году у нас значительный рост финансирования по линии здравоохранения и образования. Примерно, 1 и 1,5 миллиарда рублей соответственно. Это значительная поддержка для данных сфер", — добавил Илюхин.

По его словам, в бюджете сохранено субсидирование тарифов для населения и предприятий, а также заложена индексация оплаты труда работникам краевых и муниципальных учреждений, которая запланирована с 1 января.

По данным властей региона, на инвестиционные мероприятия в следующем году заложено почти пять миллиардов рублей. На эти средства будет продолжено строительство краевой больницы, фельдшерских пунктов в отдаленных районах края, детских садов и школ, жилых домов, кукольного театра, дорог, спортивных объектов, в том числе нескольких физкультурно-оздоровительных комплексов.