Эксперты прогнозируют рост товарооборота между Россией и Швецией

СТОКГОЛЬМ, 23 ноя – РИА Новости, Людмила Божко. Уходящий 2017 год останется в истории торгово-­экономических отношений России и Швеции как год восстановления диалога, и задача заключается в придании этому дальнейшего импульса, заявил РИА Новости заместитель председателя российской части российско-шведского наблюдательного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству, заместитель директора департамента стран Европы, Северной Америки и международных организаций Минэкономразвития РФ Егор Бронников.

"Я бы, наверное, его назвал годом начала восстановления российско-шведских отношений, в этом году действительно начал восстанавливаться взаимный товарооборот. Я думаю, что одна из основных причин – это, действительно, рост российской экономики, соответственно, растет спрос на инвестиции, соответственно, растет спрос на инвестиционное оборудование и, соответственно, растет импорт из Швеции, в том числе высокотехнологического оборудования", — сказал он.

Собеседник агентства пояснил, что в денежном выражении объем товарооборота между РФ и Швецией, по данным за сентябрь, вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Бронников 23 ноября в Стокгольме принял участие в VII российско-шведском экономическом форуме, организуемом в торгпредстве РФ, а также во встрече заместителей председателей российско-шведского наблюдательного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству. По его словам, подобные комитеты являются важной площадкой межправительственного диалога между двумя странами, однако сессия комитета не проводилась с 2013 года.

"Чем важен этот год. В этом году после большого перерыва в сентябре состоялась встреча именно сопредседателей в Москве, то есть встреча на уровне двух министров, где был обсужден широкий круг вопросов, состоялся доверительный диалог", — сказал Бронников, добавив, что "диалог восстанавливается, и наша задача придать дополнительный импульс этому".

350 шведских компаний в России

Заместитель директора департамента Восточной Европы и Средней Азии по вопросам содействия бизнесу МИД Швеции Гуннар Хаглунд, также принявший участие в форуме, рассказал РИА Новости, что сегодня на рынке РФ находятся 354 шведских компаний, за последние годы это число оставалось практически неизменным. Он объяснил это финансовым кризисом последних лет, падением цен на нефть и, как следствие, отсутствием роста в российской экономике, а также конфликтом на Украине и ситуацией с Крымом. Это, считает Хаглунд, привело к тому, что многие предприятия "засомневались в интересе к России".

"Важнейшими для шведских компаний сегодня является вопрос российской промышленной политики. В России хотят поощрять инвестиции в стране, но продукция товаров сегодня является глобальной, тогда получается экономически невыгодно иметь всю продукцию в одной стране. Обычно можно слышать, что последняя модель Volvo содержит в себе 10 тысяч деталей из 97 различных стран. Дискуссии идут на тему, и это очень важный вопрос для многих компаний", — сказал собеседник РИА Новости.

"Естественно, последние годы были достаточно непростыми по поводу прихода новых инвестиций, по поводу прихода новых компаний, но, несмотря на это, новые инвестиции на самом деле были, они есть, и они будут", — сказал Бронников, отвечая на вопрос об интересе иностранных компаний к рынку РФ.

Оптимизм и осторожный оптимизм

В росте российской экономики в следующем году собеседники РИА Новости не сомневаются, однако каких-либо однозначных прогнозов в отношении развития торговых отношений между РФ и Швецией давать не решаются.

"В следующий год мы смотрим, естественно, с оптимизмом. Что касается двусторонних отношений, то я думаю, здесь мы смотрим с осторожным оптимизмом", — сказал Бронников.

Торгпред РФ в Швеции Александр Катасов считает, что двусторонние отношения, безусловно, будут развиваться и что на все требуется время. В качестве одной из площадок для такого двустороннего диалога он назвал организуемый в торгпредстве уже не первый год российско-шведский экономический форум.

"Цель у форума очень проста – на сегодняшний день это, фактически, главная площадка для формирования двусторонних позиций и отношений в сфере торговли, инвестиций и прочих векторов экономических отношений двух стран", — сказал он РИА Новости.

В качестве примера он назвал участие в форуме этого года представителей Ульяновского автозавода, других регионов РФ, компании "Очаково" с демонстрацией ее напитков. Впервые в Швецию на форум приехали представители Всероссийского общества слепых для того, чтобы установить контакты со шведскими компаниями, продолжил он.

"В России на таких предприятиях занято более 20 тысяч человек. Такие контакты важны, и мы будем обязательно их развивать", — сказал Катасов.