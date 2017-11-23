Суд отложил на 10 января дело о банкротстве банка "Югра"

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил на 10 января рассмотрение обоснованности заявления ЦБ, требующего признать банкротом входивший до отзыва лицензии в топ-30 в России банк "Югра", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как пояснил судья Евгений Кравченко, заседание подлежит отложению, так как материалы дела находятся в Девятом арбитражном апелляционном суде. Апелляционная инстанция ранее назначила на 11 декабря рассмотрение апелляционной жалобы представителя собственников "Югры" Александра Сучкова на определение арбитража Москвы, которым было возбуждено дело о банкротстве.

Заявление ЦБ о признании этого банка банкротом поступило в арбитраж 7 августа. Страховой случай с "Югрой", у которой регулятор с 28 июля отозвал лицензию, стал крупнейшим за период расчистки российской банковской системы. АСВ оценивало общий объем выплат страхового возмещения вкладчикам "Югры" в 169,2 миллиарда рублей.

ЦБ в качестве основных причин отзыва лицензии назвал финансирование проектов бенефициаров "Югры" за счет привлеченных средств физлиц (доля таких кредитов составила порядка 90%), отсутствие адекватных резервов, неоднократное применение надзорных мер и нарушение банком введенных в отношении него ограничений. ЦБ сообщал, что "дыра" в капитале "Югры", то есть разница между активами и обязательствами банка, по состоянию на 8 сентября составила 86,1 миллиарда рублей.

При этом представители бывших собственников "Югры" ранее заявляли, что у регулятора отсутствовали безусловные основания для отзыва лицензии, а именно отсутствовало снижение всех нормативов достаточности собственных средств и размера капитала банка ниже минимального значения, то есть ниже 30 миллиардов рублей. По мнению экс-владельцев, полная утрата капитала банка произошла вследствие внесенных изменений в данные бухучета на основании распорядительных актов временной администрации.

Арбитраж Москвы 10 октября отклонил заявление собственников "Югры", требовавших признать незаконными приказы Центробанка от 7 июля о назначении временной администрации и введение моратория на выплаты кредиторам, решение пока не вступило в силу. В производстве суда находится также заявление "Югры" с требованием отменить приказ ЦБ об отзыве лицензии.