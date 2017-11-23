В Подмосковье появится рабочая группа по вопросам корейских инвестиций

МОСКВА, 23 ноя — РИА Недвижимость. Рабочая группа по вопросам корейских инвестиций появится в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Вопросы инвестиционного сотрудничества власти Подмосковья и руководство корейской компании Lotte Group обсудили в четверг в Сеуле, сообщается в документе.

"Lotte Group, известная и в нефтехимии, и в строительстве, и в гостиничном бизнесе, изъявила желание по инвестициям в Россию в самых разных направлениях. Мы договорились создать рабочую группу для того, чтобы посмотреть, какие возможности, направления есть у нас в Подмосковье", — сказал Воробьев после встречи. В частности, по его словам, Lotte интересует расширение кондитерского бизнеса.

В четверг в рамках роуд-шоу в Сеуле проходит конференция "Московская область: комфортный российский регион для бизнеса. Возможности развития бизнеса для корейских компаний". В конференции участвует делегация Московской области во главе с губернатором региона Воробьевым.