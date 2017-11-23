Эксперты ждут подорожания импортных деликатесов к Новому году

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Цены на заграничные сыры и другие деликатесы перед Новым годом вырастут из-за того, что россияне готовы побаловать себя и близких за праздничным столом и заплатить за это больше обычного, однако в январе цены ждет откат на прежний уровень, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Они сошлись во мнении, что в период подготовки к Новому году потребительские предпочтения россиян значительно меняются. "В период предпраздничных эмоциональных покупок человек хочет себя побаловать. Любые праздники – Новый год, День рождения – это тот период, когда человек готов покупать продукцию существенно дороже той, которую потребляет ежедневно", — считает гендиректор InfoLine Иван Федяков.

Он отметил, что это вызовет рост цен на заморские деликатесы: "Изменение потребительской корзины приведет к локальному росту цен на все иностранные деликатесы высокого качества, вплоть до хлеба. Люди будут покупать более дорогое. Исходя из этого, я готов согласиться с выводами чиновников по поводу роста цен на мясные деликатесы на треть… В прошлом году рост был примерно в такой же динамике".

Другой причиной подорожания зарубежных лакомств является то, что российских аналогов им просто нет. "Последние два — два с половиной года активно идет процесс импортозамещения, и все что касается мясных деликатесов достаточно хорошо представлено российской продукцией, но, в основном, в сегменте "средний минус". Это продукция повседневного спроса, и она вполне уже обладает необходимыми потребительскими качествами и хорошо продается. Однако в период предновогодних праздников покупатель уходит в сегмент "средний плюс". А там ни сыров, ни колбас, ни другой продукции российского производства практически нет, она не представлена", — пояснил эксперт.

В свою очередь, председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Андрей Карпов считает, что рост цен на деликатесы к Новому году будет не таким драматичным, колебания будут в пределах нескольких процентов, а подорожания, например, мясной продукции отечественного производства пока можно не опасаться. Более того, эксперты уверены, что после Нового года цены вернутся на круги своя.

"После Нового года будет откат обратно – это справедливо и для мясных продуктов, и для других. Заметного роста цен ожидать не следует пока… Возможен какой-то кратковременный эффект именно в связи с предновогодним ажиотажем, но ожидать его в ближайшем периоде смысла нет, потому что потребительская активность остается на прежнем достаточно низком уровне, поэтому говорить о росте спроса на эту продукцию не стоит", — заключил Карпов.