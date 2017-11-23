Сторчак сомневается, что США введут запрет на владение российскими ОФЗ

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 23 ноя — РИА Новости. Минфин РФ сомневается, что власти США в рамках санкций введут запрет на владение российскими гособлигациями, заявил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

Президент США Дональд Трамп в августе подписал закон о расширении ряда секторальных санкций против экономики РФ. Документ предполагает, что в течение полугода (180 дней) после его принятия Конгресс США соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг России.

"Иностранные инвесторы исходят из того, что инструмент наш является высоколиквидным, поэтому в случае необходимости они смогут его всегда продать. Плюс все же хорошо видят, что в традициях западных демократий не вводить ограничения, касающиеся уже совершенных операций. Мне очень трудно предполагать, чтобы администрация принимала меры, направленные на запрет держать то, что уже куплено. Это будет очень странно, это ударит по интересам институциональных инвесторов, пенсионных фондов. Едва ли кто-то на это пойдёт ", — сказал Сторчак.

"Будущее участие как покупателя? Посмотрим. Зачем гадать на кофейной гуще", — добавил он.

Отвечая на вопрос о том, обращались ли иностранные инвесторы в Минфин РФ по поводу возможных санкций, Сторчак ответил отрицательно. "Нет, абсолютно, это кстати тоже интересно. Тоже самое, совершенно спокойно чувствует Euroclear, мы в постоянном контакте с этим важным институтом. Они не видят никаких больших проблем, учитывая, что речь идёт о бизнесе, обеспечении интересов собственного предпринимательства", — отметил замглавы Минфина.