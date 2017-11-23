Минпромторг обсудит вопросы легкой промышленности на форуме 28-29 ноября

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Четвертый всероссийский форум легкой промышленности пройдет в Москве 28 и 29 ноября.

"В этом году мы хотим сделать одним из ключевых направлений площадку по взаимодействию предприятий индустрии легкой промышленности и ритейла. Причем ритейла не только крупных сетевых форматов, но и других форматов, которые могут существовать в нашей стране — например, ярмарки наподобие той, которая прошла в Санкт-Петербурге", — сказал замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов во время пресс-конференции в преддверии форума в МИА "Россия сегодня".

Минпромторг также планирует обсудить на форуме стратегию легкой промышленности России до 2025 года, вопросы продвижения российских товаров на внутреннем и зарубежных рынках, а также подвести итоги Международного форума моды в Санкт-Петербурге.

На форуме в Москве будут подведены итоги конкурса "ТОП-10 2017 года" среди товаров легпрома.