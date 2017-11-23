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Экономика

Forbes составил новый рейтинг директоров с крупнейшими пакетами акций

15:0323.11.2017
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© Fotolia / undreyМужчина работает за компьютером. архивное фотоМужчина работает за компьютером. архивное фото
© Fotolia / undrey

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Forbes составил новый рейтинг — директоров с крупнейшими пакетами акций возглавляемых ими компаний, первые три места в нем заняли главный исполнительный директор "Еврохима" Дмитрий Стрежнев, гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков в качестве бывшего главы "Сибура", а также гендиректор USM Management Иван Стрешинский, сообщает журнал в четверг.

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© РИА Новости / Александр Вильф
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Как отмечает издание, у 20 участников рейтинга оценка пакетов акций в компаниях, которыми они управляют, варьируется от 7,4 миллиона до 675 миллионов долларов. В сумме их пакеты стоят 3,4 миллиарда долларов. Пакеты оценивались по котировкам на момент закрытия биржи 10 октября. При этом в список вошли не только нынешние, но и бывшие руководители компаний, которые продолжают работу в советах директоров и пакеты которых не превышают 10% уставного капитала компаний.

Принадлежащие лидеру рейтинга Стрежневу 10% акций "Еврохима" Forbes оценил в 675 миллионов долларов, на втором месте Дюков (3,95% акций "Сибура" оценены в 550 миллионов долларов), на третьем — Стрешинский (3% USM Holdings Алишера Усманова, оцененные в 520 миллионов долларов).

"Миллиардер Леонид Михельсон оказался одним из самых щедрых: нынешний председатель правления его компании "Сибур" Дмитрий Конов занимает четвертую строчку рейтинга с пакетом в 485 миллионов долларов. Его предшественник Дюков сегодня работает гендиректором государственной "Газпром нефти", но его пакет акций в компании стоит гораздо меньше, чем его пакет в "Сибуре", — всего лишь около одного миллиона долларов", — отмечает Forbes.

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© Flickr / Jonathan
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В списке всего три представителя госсектора. Это глава "Роснефти" Игорь Сечин (0,13% акций, 73,9 миллиона долларов, 9-е место), гендиректор "Камаза" Сергей Когогин (7,06% акций, 45,6 миллиона долларов, 11-е место) и экс-глава, член совета директоров "Ростелекома" Сергей Калугин (0,5% акций, 14,4 миллиона долларов, 18-е место). "Сечин не наращивает свою долю в "Роснефти" последние три с половиной года. В августе 2013-го и в марте 2014-го он приобрел акций на общую сумму более 90 миллионов долларов. С тех пор цена его пакета в долларах уменьшилась на 18%", — пишет издание.

Ряд крупных управленцев не вошли в двадцатку. "Руководитель крупнейшей российской компании "Газпром" Алексей Миллер последний раз приобрел акции в январе 2009 года, тогда его доля выросла до 0,00095828%, сегодня она оценивается в 484 тысячи долларов. Пакет главы "Сбербанка" Германа Грефа дороже — 2,1 миллиона долларов, но его размер не менялся с декабря 2011-го. Доля президента — председателя правления Банка ВТБ Андрея Костина в банке остается неизменной с 25 сентября 2009 года… На 10 октября принадлежащие Костину 0,00183% обыкновенных акций ВТБ стоили около 250 тысяч долларов", — отмечает Forbes.

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