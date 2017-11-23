МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Forbes составил новый рейтинг — директоров с крупнейшими пакетами акций возглавляемых ими компаний, первые три места в нем заняли главный исполнительный директор "Еврохима" Дмитрий Стрежнев, гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков в качестве бывшего главы "Сибура", а также гендиректор USM Management Иван Стрешинский, сообщает журнал в четверг.
Принадлежащие лидеру рейтинга Стрежневу 10% акций "Еврохима" Forbes оценил в 675 миллионов долларов, на втором месте Дюков (3,95% акций "Сибура" оценены в 550 миллионов долларов), на третьем — Стрешинский (3% USM Holdings Алишера Усманова, оцененные в 520 миллионов долларов).
"Миллиардер Леонид Михельсон оказался одним из самых щедрых: нынешний председатель правления его компании "Сибур" Дмитрий Конов занимает четвертую строчку рейтинга с пакетом в 485 миллионов долларов. Его предшественник Дюков сегодня работает гендиректором государственной "Газпром нефти", но его пакет акций в компании стоит гораздо меньше, чем его пакет в "Сибуре", — всего лишь около одного миллиона долларов", — отмечает Forbes.
Ряд крупных управленцев не вошли в двадцатку. "Руководитель крупнейшей российской компании "Газпром" Алексей Миллер последний раз приобрел акции в январе 2009 года, тогда его доля выросла до 0,00095828%, сегодня она оценивается в 484 тысячи долларов. Пакет главы "Сбербанка" Германа Грефа дороже — 2,1 миллиона долларов, но его размер не менялся с декабря 2011-го. Доля президента — председателя правления Банка ВТБ Андрея Костина в банке остается неизменной с 25 сентября 2009 года… На 10 октября принадлежащие Костину 0,00183% обыкновенных акций ВТБ стоили около 250 тысяч долларов", — отмечает Forbes.