В Смоленской области зафиксирован рост промпроизводства более чем на 5%

СМОЛЕНСК, 23 ноя — РИА Новости. За десять месяцев текущего года в Смоленской области зафиксирован рост промышленного производства на 5,4%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
"Промышленный комплекс — основа экономики области, которая обеспечивает около 30% валового регионального продукта и более 40% налоговых поступлений. В регионе зафиксирован рост данной отрасли — на 5,4% за 10 месяцев, причем, общероссийский показатель в октябре 2017 года по сравнению с октябрем прошлого года динамики не показывает", — сказал собеседник агентства.
По его словам, рост показал и обрабатывающий сектор. "Только в прошлом месяце он составил 1%", — отметил представитель пресс-службы.
В пресс-службе заявили, что среди приоритетов в наращивании экономического потенциала области — дальнейшее развитие, модернизация, техническое перевооружение и реконструкция смоленских предприятий.
"Именно с этой целью по инициативе губернатора Алексея Островского в областную Думу был внесен законопроект "О промышленной политике в Смоленской области", который, после обсуждения депутатами, был единогласно принят региональным парламентом. Закон дает возможность оказывать еще большую поддержку предпринимателям и компаниям промышленной отрасли", — отметил собеседник агентства.
Кроме того, в целях продвижении продукции смоленских производителей на внешних рынках в текущем году в регионе открылся Центр поддержки экспорта Смоленской области. Результатом активного взаимодействия с Фондом развития промышленности стало одобрение Экспертным советом Фонда четырех заявок от промышленных предприятий области на предоставление льготных займов. Кроме того, в области строятся два индустриальных парка "Сафоново" и "Феникс", который будет полностью готов в следующем году.