В Смоленской области зафиксирован рост промпроизводства более чем на 5%

СМОЛЕНСК, 23 ноя — РИА Новости. За десять месяцев текущего года в Смоленской области зафиксирован рост промышленного производства на 5,4%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

"Промышленный комплекс — основа экономики области, которая обеспечивает около 30% валового регионального продукта и более 40% налоговых поступлений. В регионе зафиксирован рост данной отрасли — на 5,4% за 10 месяцев, причем, общероссийский показатель в октябре 2017 года по сравнению с октябрем прошлого года динамики не показывает", — сказал собеседник агентства.

По его словам, рост показал и обрабатывающий сектор. "Только в прошлом месяце он составил 1%", — отметил представитель пресс-службы.

В пресс-службе заявили, что среди приоритетов в наращивании экономического потенциала области — дальнейшее развитие, модернизация, техническое перевооружение и реконструкция смоленских предприятий.

"Именно с этой целью по инициативе губернатора Алексея Островского в областную Думу был внесен законопроект "О промышленной политике в Смоленской области", который, после обсуждения депутатами, был единогласно принят региональным парламентом. Закон дает возможность оказывать еще большую поддержку предпринимателям и компаниям промышленной отрасли", — отметил собеседник агентства.

Он также напомнил, что в этом году принят закон "Об индустриальных парках на территории Смоленской области", устанавливающий формы предоставления государственной поддержки резидентам индустриальных парков, а также закон о специальных инвестиционных контрактах. Документ предусматривает предоставление федеральных и региональных налоговых преференций для инвестиционных проектов, направленных на создание в области новых производств, а также на модернизацию и техническое перевооружение промышленных предприятий. Также проведен отбор инвестиционных проектов для включения в перечень одобренных, с тем, чтобы предприятия могли получать существенные налоговые льготы на региональном уровне.

Кроме того, в целях продвижении продукции смоленских производителей на внешних рынках в текущем году в регионе открылся Центр поддержки экспорта Смоленской области. Результатом активного взаимодействия с Фондом развития промышленности стало одобрение Экспертным советом Фонда четырех заявок от промышленных предприятий области на предоставление льготных займов. Кроме того, в области строятся два индустриальных парка "Сафоново" и "Феникс", который будет полностью готов в следующем году.

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