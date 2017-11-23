Путин оценил перспективы сотрудничества России и Судана в энергетике

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 23 ноя — РИА Новости. Перспективы экономического сотрудничества России и Судана высоки, это касается энергетики и других сфер, сказал президент РФ Владимир Путин.

"У нас есть хорошие перспективы в сфере экономики. В сфере энергетики — здесь и геологоразведка, и добыча, обмен ресурсами. Есть перспективы не только в углеводородной отрасли, но и в электроэнергетике, в развитии мирного атома. В общем, много направлений взаимодействия", — сказал Путин на встрече с суданским коллегой Омером Баширом.

Он отметил, что рад видеть суданского лидера и иметь возможность поговорить на озвученную тему.

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