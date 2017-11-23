В ульяновском медицинском кластере будут производить томографы

УЛЬЯНОВСК, 23 ноя — РИА Новости. В российско-китайском медицинском кластере Ульяновской области будут производить томографы; соответствующие договорённости были достигнуты на встрече главы региона Сергея Морозова с председателем совета директоров АО "НТМ Групп" Юй Чжихаем, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Мы рады, что ещё одна китайская компания — производитель медицинского оборудования, выпускающий томографы, выразил желание войти в состав формируемого на территории Ульяновской области совместного российско-китайского кластера и разместить здесь своё производство. Международные цифровые технологии будут внедрены в нашем регионе, а, значит, жители получат не только новые рабочие места и своевременную диагностику на современном оборудовании в лечебных учреждениях региона, но и освоят передовые компетенции в области медицины", — отметил цитирует пресс-служба слова Морозова.

По данным пресс-службы, договорённость о создании российско-китайского кластера производителей медицинского оборудования была достигнута летом 2017 года. Кластер планируется разместить на территории особой экономической зоны "Ульяновск". В июле было подписано инвестиционное соглашение с компанией "Баожи" и меморандумы с еще тремя ведущими производителями медицинского оборудования в КНР. Всего в состав кластера планировали войти 17 инвесторов, производитель томографов станет 18-м резидентом.

Общий объём инвестиций в производство томографов может составить до 1,5 миллиардов долларов, число новых рабочих мест — порядка 3,8 тысяч человек. На данный момент инвестор получил разрешение правительства КНР на финансирование первого этапа проекта в размере 100 миллионов долларов.

"Первые участники медицинского кластера ждут ввода в эксплуатацию индустриального парка в ОЭЗ "Ульяновск" для того, чтобы начать производство на арендованных площадях. Одновременно "НТМ Групп" ведёт работы по проектированию отдельного корпуса на территории особой зоны", — цитирует пресс-служба слова генерального директора корпорации развития Ульяновской области Сергея Васина.

Другие новости региона читайте здесь >>