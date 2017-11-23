В ульяновском медицинском кластере будут производить томографы

УЛЬЯНОВСК, 23 ноя — РИА Новости. В российско-китайском медицинском кластере Ульяновской области будут производить томографы; соответствующие договорённости были достигнуты на встрече главы региона Сергея Морозова с председателем совета директоров АО "НТМ Групп" Юй Чжихаем, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
По данным пресс-службы, договорённость о создании российско-китайского кластера производителей медицинского оборудования была достигнута летом 2017 года. Кластер планируется разместить на территории особой экономической зоны "Ульяновск". В июле было подписано инвестиционное соглашение с компанией "Баожи" и меморандумы с еще тремя ведущими производителями медицинского оборудования в КНР. Всего в состав кластера планировали войти 17 инвесторов, производитель томографов станет 18-м резидентом.
Общий объём инвестиций в производство томографов может составить до 1,5 миллиардов долларов, число новых рабочих мест — порядка 3,8 тысяч человек. На данный момент инвестор получил разрешение правительства КНР на финансирование первого этапа проекта в размере 100 миллионов долларов.
"Первые участники медицинского кластера ждут ввода в эксплуатацию индустриального парка в ОЭЗ "Ульяновск" для того, чтобы начать производство на арендованных площадях. Одновременно "НТМ Групп" ведёт работы по проектированию отдельного корпуса на территории особой зоны", — цитирует пресс-служба слова генерального директора корпорации развития Ульяновской области Сергея Васина.