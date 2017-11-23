IV Ялтинский экономический форум посетят более 3 тысяч человек из 60 стран

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Участие в Ялтинском международном экономическом форуме, который пройдёт в Крыму в апреле 2018 года в четвертый раз, примут более трех тысяч человек, сообщил сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ, сопредседатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров.

Он напомнил, что в первом ЯМЭФ приняли участие 600 участников из 15 стран мира. Во втором форуме количество участников удвоилось до 1,2 тысячи человек из более 20 стран мира. На третьем ЯМЭФ, который прошёл в 2017 году, — было представлено уже 46 стран мира и 2,2 тысячи участников.

"Подготавливая Четвёртый Ялтинский международный экономический форум, который пройдёт с 19 по 21 апреля 2018 года… ожидаем более трёх тысяч участников из более 60 стран мира ", — сказал Назаров, выступая на "Днях делового Крыма в Москве".

Бизнес-форум "Дни делового Крыма в Москве" проходит в четверг в столице. В рамках мероприятия будет представлен экономический, промышленный, инвестиционный и туристический потенциал Республики Крым.

Программа форума включает целый ряд тематических секций и круглых столов. В рамках форума пройдет выставка предприятий ведущих отраслей и инвестиционных площадок Республики Крым, а также состоится презентация IV Ялтинского международного экономического форума.