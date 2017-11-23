В Тюменской области до конца года реализуют более 20 инвестпроектов

ТЮМЕНЬ, 23 ноя — РИА Новости. Реализация более 20 инвестиционных проектов завершится в Тюменской области к концу 2017 года. Открытые в этом году производства уже дали региону более трех тысяч новых рабочих мест, сообщил губернатор Владимир Якушев в ежегодном послании о положении дел в регионе.

Всего в областном реестре насчитываются более пятисот инвестиционных проектов суммарным объемом в 1,6 триллиона рублей."Финансовый эффект инвестиций, конечно, важен. Но не менее важен социальный эффект, выраженный, прежде всего, в рабочих местах. Так мы и оцениваем полезность инвестиционных проектов — не просто по их денежному объему, но и по количеству новых рабочих мест, приходящихся на каждый миллион или миллиард рублей. Чем лучше эта пропорция, тем лучше для области и для ее населения", — сказал глава региона.

Среди значимых событий Якушев выделил появление новых и расширение мощностей действующих производств, ввод в эксплуатацию трех месторождений, развитие индустриальных парков, появление новых предприятий агропрома, оживление строительной отрасли.

"Оправдала себя выбранная стратегия диверсификации региональной экономики, вектор инновационного развития и активной инвестиционной политики. По итогам первого полугодия 2017 года лишь в восьми регионах РФ, в том числе в Тюменской области, отмечен рост сразу во всех пяти основных секторах: строительство, промышленность, сельское хозяйство, розничная торговля, услуги", — добавил губернатор.

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