Эксперт рассказал, как отношения России и Запада отражаются на Армении

ЕРЕВАН, 23 ноя — РИА Новости. Санкции Европы и США, направленные против России, не могут не влиять на стратегического партнера Москвы — Ереван, считает руководитель аналитического центра "Альтернатива" Татул Манасерян.
Однако Армения, по его мнению, может стать мостом между Брюсселем и Москвой и улучшить отношения двух крупных геополитических игроков.
Большое значение, по словам эксперта, имеет и то, что Армения — единственная страна из членов ЕАЭС, которая собирается на предстоящем саммите "Восточного партнерства" подписать соглашение о сотрудничестве с ЕС.
Согласно опросу, проведенному в сентябре этого года французской исследовательской компанией IFop, абсолютное большинство граждан Великобритании, Германии, Польши и Франции хотят улучшений отношений между Россией и ЕС.
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