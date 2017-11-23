Великобритания вылетела из пятерки крупнейших экономик мира

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Великобритания занимает шестое место среди крупнейших экономик мира, сообщил министр финансов Филип Хаммонд.

С пятого места, на котором Великобритания находилась с 2013 года, ее вытеснила Франция. Первое место в рейтинге, по данным МВФ, занимают США, а за ними следуют Китай, Япония и Германия.

Хаммонд напомнил, что, по прогнозу МВФ, в 2018 году британский ВВП вырастет на 1,5%, тогда как в этом рост составит 1,7%.

Однако управление по бюджетной ответственности Великобритании на фоне неопределенности с Brexit ухудшило прогноз по росту ВВП: в 2017 году он составит 1,5% вместо ранее ожидавшихся 2%, в 2018 году — 1,4%, 2019 году — 1,3%, в 2020 году — 1,5%, в 2021 году — 1,6%.